PIM de Viamão faz seleção e capacitação de novos visitadores

Na última terça-feira (14) iniciou o processo seletivo e capacitação de novos visitadores do programa Primeira Infância Melhor (PIM). A ação tem como objetivo selecionar estudantes de cursos de níveis técnico e superior, nas áreas ligadas à Saúde, Educação e Serviço Social, que irão atuar como Visitadores do programa, na condição de estagiários. A capacitação tem duração de 40 horas e será realizada até o dia 20 de fevereiro, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no Calçadão Tapir Rocha, no Centro de Viamão.

Participaram da cerimônia de abertura, os secretários municipais de Educação, Saúde e Cidadania e Assistência Social, que deram boas-vindas ao grupo. Para o secretário Carlos Bennech, a capacitação é importante, pois vai preparar os futuros visitadores para atuarem nas comunidades, orientando as famílias e gestantes sobre a importância do desenvolvimento das crianças de zero a seis anos incompletos. A secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, explicou que a função exige muito empenho e dedicação de cada visitador, pois são eles que estarão na linha de frente, mudando a vida das pessoas. Já o secretário interino de Saúde, Luis Augusto Carvalho, explicou que o trabalho do PIM de Viamão é referência para outras cidades, Estados e órgãos internacionais e que a maior missão do programa é fazer a diferença na vida das pessoas.