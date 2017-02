Prefeito vistoria obras de pavimentação asfáltica e da nova UBS São Lucas

Na tarde de sexta-feira (10), o prefeito André Pacheco acompanhado do secretário municipal de Gestão e Relações Institucionais, Nilton Magalhães, realizou vistoria em algumas das obras que estão em andamento na cidade. Na ocasião, o prefeito conferiu os trabalhos iniciais de preparação de algumas ruas que irão receber asfalto – na região da Grande Santa Isabel; e ainda a obra de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) São Lucas.

Saiba mais:

- No plano de governo da atual gestão está previsto para este primeiro semestre, obras de revitalização asfáltica de várias ruas da região da grande Santa Isabel. No total serão asfaltados 2,7 km, que deverá custar cerca de R$ 1,5 milhão, com recursos próprios da Prefeitura. No bairro Monte Alegre, algumas ruas já estão sendo preparadas para receber o asfalto, como a Pernambuco e a Mato Grosso. Além destas duas ruas serão beneficiados trechos das Ruas Goiás, Paraíba, Ceará, Sergipe, Moisés Boneti, Barão do Belém, Travessa Domingues, Recreio, José Carlos Pereira, João Pedro Bom e Veranópolis.

- No bairro São Lucas está em andamento as obras de uma nova Unidade de Saúde de Porte III, que já está em fase de acabamento. A nova UBS, que está sendo construída na Rua Pedro Moreira Lobato (antigo Beco do Lavapés), será muito importante para a região. A nova UBS será composta por consultório odontológico; dispensário de medicamentos; sete consultórios médicos; salas de vacinação; curativo e procedimentos; sala de atividades coletivas; educação em saúde e sala de Agentes Comunitários de Saúde – ACS; além de contar com três sanitários para pacientes, dois vestiários, administração, copa, almoxarifado e sala de esterilização, totalizando 470 m² de área construída.

Na tarde de sexta-feira (10), o prefeito André Pacheco acompanhado do secretário municipal de Gestão e Relações Institucionais, Nilton Magalhães, realizou vistoria em algumas das obras que estão em andamento na cidade. Na ocasião, o prefeito conferiu os trabalhos iniciais de preparação de algumas ruas que irão receber asfalto – na região da Grande Santa Isabel; e ainda a obra de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) São Lucas.

Saiba mais:

- No plano de governo da atual gestão está previsto para este primeiro semestre, obras de revitalização asfáltica de várias ruas da região da grande Santa Isabel. No total serão asfaltados 2,7 km, que deverá custar cerca de R$ 1,5 milhão, com recursos próprios da Prefeitura. No bairro Monte Alegre, algumas ruas já estão sendo preparadas para receber o asfalto, como a Pernambuco e a Mato Grosso. Além destas duas ruas serão beneficiados trechos das Ruas Goiás, Paraíba, Ceará, Sergipe, Moisés Boneti, Barão do Belém, Travessa Domingues, Recreio, José Carlos Pereira, João Pedro Bom e Veranópolis.

- No bairro São Lucas está em andamento as obras de uma nova Unidade de Saúde de Porte III, que já está em fase de acabamento. A nova UBS, que está sendo construída na Rua Pedro Moreira Lobato (antigo Beco do Lavapés), será muito importante para a região. A nova UBS será composta por consultório odontológico; dispensário de medicamentos; sete consultórios médicos; salas de vacinação; curativo e procedimentos; sala de atividades coletivas; educação em saúde e sala de Agentes Comunitários de Saúde – ACS; além de contar com três sanitários para pacientes, dois vestiários, administração, copa, almoxarifado e sala de esterilização, totalizando 470 m² de área construída.