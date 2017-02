Prefeitura de Viamão lança campanha de combate ao mosquito da Dengue

Em Viamão, a nova fase da campanha “Somos todos Viamão contra o mosquito” foi lançada na última terça-feira (14), com a assinatura do Decreto Executivo 07/2017, que instituiu o Gabinete Gerencial de Crise para enfrentamento e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e Zika. As ações irão reforçar os trabalhos de conscientização e vão até julho, unindo esforços das secretarias municipais da Saúde, Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Obras e Planejamento Urbano e Habitação.

A apresentação da Campanha foi feita pelo prefeito André Pacheco. Ele explicou que o objetivo é envolver toda a população viamonense para o efetivo enfrentamento ao mosquito. Além disso, será realizado o trabalho de monitoramento e visitas às residências, orientando a comunidade sobre a correta limpeza e disposição de objetos e resíduos para evitar o acúmulo de água, distribuindo panfletos orientativos e identificando os locais com descarte de lixo irregular, como terrenos baldios e casas abandonadas.

O prefeito destacou ainda que a Lei Municipal Nº 4.384/2015 de Limpeza Urbana será aplicada em todo o território do município de Viamão, destacando-se as multas para quem realiza destino incorreto de lixo e descarte de restos de obras, móveis, etc. As denúncias serão acolhidas pelo serviço público de ouvidoria “Fala Cidadão”, telefone 156 e para denunciar é preciso registrar com fotos ou filmagem o momento em que a pessoa está fazendo o descarte incorreto do lixo, bem como o número da placa do veículo ou outros registros, enviando para falacidadao@viamao.rs.gov.br .

“Não podemos deixar que haja casos de doenças decorrentes do mosquito Aedes Aegypti em nosso município por acúmulos de lixo. Queremos que as pessoas também tenham responsabilidade sobre o descarte correto do resíduo, porque o lixo mal destinado pode se tornar um problema sério de saúde”, explicou Pacheco.

Por fim, o prefeito explicou que a partir do mês de março, ele visitará as escolas de Viamão, juntamente com os agentes de saúde, para orientar os alunos sobre como eliminar os focos do Aedes aegypti e prevenir as doenças transmitidas pelo mosquito, além de orientações sobre de que forma o descarte do lixo deve ser realizado. A intenção é trabalhar a educação ambiental entre os alunos da rede de ensino municipal.

O encontro ocorreu no auditório do Centro Profissional Walter Graff e reuniu secretários municipais, vereadores, servidores municipais, membros da sociedade civil organizada e representantes da imprensa.