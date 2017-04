Prefeitura, Estado e HCV têm primeira reunião de trabalho para mais partos

Com o objetivo de ampliar o número de partos, com a qualificação no atendimento à gestante no pré-natal, nesta quinta-feira, dia 20, pela manhã, aconteceu a primeira reunião de trabalho entre as equipes de saúde do município, Estado e obstetrícia do Hospital de Cardiologia Viamão (HCV). Durante o encontro, os profissionais iniciaram o projeto que irá estruturar a linha de cuidado desde o pré-natal, incluindo fluxo de encaminhamentos e treinamento das equipes de saúde.

O prefeito, André Pacheco, reafirmou o compromisso da Prefeitura com o atendimento ao pré-natal, colaborando para que o município se torne referência em atendimento às gestantes. “A nossa expectativa, com a execução desse plano, é aumentar a cobertura das consultas no pré-natal, além de incentivar as futuras mamães a darem à luz no Hospital de Viamão. Queremos que as gestantes se sintam acolhidas e seguras nessa nova rede”. Atualmente, o Hospital realiza de 60 a 70 partos por mês e o objetivo é aumentar esse número para 120 partos mensais.

Participaram da reunião o prefeito de Viamão, André Pacheco, o diretor Médico do HCV, João Camargo, o diretor Administrativo do HCV, Leandro Santos, e o secretário interino de Saúde de Viamão, Luis Augusto Carvalho, além de demais profissionais de saúde.