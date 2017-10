Programa #Tô Dentro é referência em congresso Curitibano

Nesta semana, o Programa Tô Dentro de Viamão é um dos protagonistas do mais importante congresso em se tratando de HIV/AIDS e que está acontecendo em Curitiba/ PR. O 11º Congresso de HIV/AIDS e, simultaneamente, o 4º Congresso de Hepatites Virais.

O evento conta com mais de 130 atividades científicas, incluindo oficinas, capacitações e cursos pré-congresso, e tem como propósito reunir a comunidade científica, a sociedade civil, as pessoas que vivem com o HIV e com as hepatites virais, profissionais de saúde e os gestores públicos, para discutir os avanços e os desafios da epidemia, com uma abordagem mais integrada e voltada para as necessidades e características individuais de cada pessoa.

Viamão levou para Curitiba a experiência e metodologia desenvolvida na cidade. Desde o seu lançamento, o Tô Dentro se tornou referência para diversas cidades, e agora, para outros Estados também.

Participando do congresso, o aluno Davison Santos, 17 anos, achou diferente a abordagem do Tô Dentro sobre o assunto: “Eu achei muito legal como vocês trabalham sobre o HIV/AIDS. O assunto se torna chato, quando falam com nós sempre da mesma forma, então com os laboratórios o assunto fica bacana de discutir. Gostei muito”, fala o aluno.

Durante o congresso, os participantes puderam conhecer a exposição do programa, que conta com cinco ambientes interativos com diferentes abordagens sobre HIV, IST´s e prevenção, além do gerenciamento de riscos, estigma e preconceito.

Saiba mais:

Em dezembro de 2015, a Prefeitura de Viamão assinou o protocolo de enfrentamento à doença, juntamente com outros 14 municípios do Estado, considerados prioritários devido ao alto índice de casos. Entre os compromissos da declaração está o alcance das metas 90-90-90 do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids), que significa ter, até 2020, 90% das pessoas que vivem com HIV sabendo que têm o vírus; 90% das pessoas diagnosticadas com HIV recebendo tratamento antirretroviral; e 90% das pessoas em tratamento antirretroviral com carga viral indetectável.