Sesc Viamão distribui senhas para consultas e exames médicos

O Sesc Viamão está distribuindo senhas para consultas e exames médicos realizados pela Unidade Sesc de Saúde Preventiva. Na USSP, estacionada no Sesc Campestre (Avenida Protásio Alves, 6220, Porto Alegre), são realizados exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia, sob prescrição médica, e atendimentos pagos em diversas modalidades. As fichas são retiradas no Sesc local (Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457) e os atendimentos acontecem até 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao e na página www.facebook.com/sescviamao.

A USSP é um projeto pioneiro no Brasil criado pelo Sistema Fecomércio-RS/ Sesc, em 2009. Além das mamografias e ultrassonografias (sendo esses, sob prescrição médica), também oferece citopatológicos de colo de útero e os Passaportes para a Saúde – com exames de colesterol, triglicerídeos, diabetes, hipertensão e eletrocardiogramas. Atualmente, são duas unidades móveis circulando pelo Estado.