Sesc viamão inscreve para o grupo de maturidade ativa 2017

A partir do dia 1º de fevereiro até 31 de março, será possível realizar inscrições para o Grupo Sesc Maturidade Ativa de Viamão. Para isso, os idosos com mais de 60 anos deverão comparecer ao Sesc do município (Rua Alcebíades de Azeredo dos Santos, 457) com carteira de identidade e comprovante de residência. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao e na página www.facebook.com/sescviamao.

As atividades do Grupo Sesc Maturidade Ativa retomam no dia 16 de fevereiro, às 14h, na Unidade Sesc. O Programa Sesc Maturidade Ativa é um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado social para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporânea e estimulando a realização de trabalhos comunitários e a prática da responsabilidade social individual. Atualmente, existem 70 grupos, que envolvem mais de 4,5 mil participantes no Estado.

Sobre o Programa Sesc Maturidade Ativa – O Programa Sesc Maturidade Ativa, capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS, tem como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idades a partir de 60 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, divertir, confraternizar, aprender, desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários.