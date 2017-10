Soldados do POE salvam bebê

Na segunda-feira, dia 9, recebemos mensagem com foto do 18º BPM de Viamão, Batalhão Setembrina dos Farrapos, dando conta que soldados do POE atenderam um bebê, a Joana, de um mês, que estava com risco de morte por afogamento. A nota da Brigada diz que a guarnição da viatura 10105 do POE após acompanhar um veículo para abordá-lo, recebeu a informação do condutor que o mesmo deslocava-se para auxiliar uma vizinha, pois estava com uma criança engasgada, no Jardim Viamar. De imediato a guarnição deslocou-se ao endereço indicado e deparou-se com a situação, adotando os procedimentos para desobstrução das vias aéreas da bebê e, logo após, deslocando-se com o mesmo ao Hospital de Viamão, pois a menina estava com dificuldades respiratórias. Os soldados conseguiram chegar a tempo no hospital para atendimento. Segundo a Pediatra que os atendeu, “foram minutos preciosos”. A pequena Joana está em atendimento, já sem risco de morte. A guarnição era formada pelos soldados Fraga, Storgatto, Pasturiza e Aguirre.