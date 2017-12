“Tô Dentro” no centro da cidade

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Saúde, promoverá o “Tô Dentro”, que inicia no dia 29 de novembro e vai até 1 de dezembro, na Praça da Matriz. O evento tem como objetivo potencializar os participantes como multiplicadores das informações divulgadas, promover o teste rápido para HIV como estratégia de prevenção, distribuir e ensinar o uso correto dos preservativos masculino e feminino, além de dialogar com os adolescentes e a população em geral, a respeito de estratégias de gerenciamento de risco de infecção do HIV e outras IST’s.

O público que for prestigiar o “Tô Dentro” irá encontrar cinco ambientes interativos, com diferentes abordagens sobre HIV, IST’s e prevenção, gerenciamento de risco, estigma e preconceito.