Vacinação contra a gripe a grupos prioritários é prorrogada

A Secretaria Municipal da Saúde informa que a vacinação contra a gripe foi prorrogada aos grupos prioritários até o dia 9 de junho. De acordo com o protocolo do Ministério, os grupos prioritários que deverão ser vacinados em 2017 são: crianças de seis meses até cinco anos (incompletos); pessoas com 60 anos ou mais; grávidas e até 45 dias depois do parto; portadores de doenças crônicas; trabalhadores da saúde; apenados e pessoas que trabalham no sistema prisional; professores da rede pública e privada; e população indígena.

A imunização contra a gripe está disponível em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e em duas unidades, até as 20 horas: URS Centro e Serviço Especializado. As pessoas que se encaixam nestes grupos devem comparecer na Unidade de Saúde mais próxima, levar o cartão Viamão Saúde (se tiver), e comprovar que faz parte do grupo de risco. Até o momento, o município atingiu 60% da meta estipulada.

O objetivo da vacinação é reduzir as internações, complicações e mortes em decorrência das infecções pelo vírus da influenza. Estudos apontam que a vacina contra a gripe pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% da mortalidade global e em, aproximadamente, 50% as doenças relacionadas à influenza.