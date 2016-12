Viamão foi sede do 2º Encontro Regional do PIM

O município de Viamão foi sede do 2º Encontro Regional do programa Primeira Infância Melhor (PIM) durante a sexta-feira, dia 16, no auditório do Walter Graf. Além dos profissionais de Viamão, também participaram da atividade os profissionais dos municípios de Alvorada, Arambaré, Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas, Eldorado do Sul, Gravataí, Minas do Leão, Porto Alegre, Sentinela do Sul e Tapes.

Na abertura do evento, estiveram presentes a representante do Grupo Técnico Estadual (GTE) do PIM Kelly Cristine Cunha; o diretor do Departamento de Ações em Saúde (DAS) do Estado Elson Farias; e a delegada da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde Tarsila Crusius. O prefeito Valdir Bonatto destacou que o programa Primeira Infância Melhor de Viamão (PIM) está sendo reconhecido nacional e internacionalmente e é motivo de constantes visitas científicas de profissionais de outros Estados brasileiros e de outros países para conhecê-lo. “A proposta do PIM é trabalhar o desenvolvimento das crianças e gestantes junto de suas famílias, através de visitações domiciliares. Hoje, fazemos a diferença na vida das pessoas. Desde 2013, o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e os visitadores do PIM ocorre de forma integrada, orientando e acompanhando as famílias do bairro Augusta”, finalizou.

A Secretária de Saúde, Sandra Sperotto, ressalta que as ações vinculadas ao Primeira Infância Melhor é uma das principais estratégias de Governo da atual gestão, a qual é planejada e executada pelas Políticas Sociais Integradas, o que diferencia o trabalho realizado por Viamão. “É muito emocionante ver a conexão e a confiança entre a família e o visitador. Esse laço é muito importante para que haja o envolvimento de toda a família na realização das atividades.”

O Programa Primeira Infância Melhor atende famílias com crianças de zero a seis anos incompletos e gestantes, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O PIM foi implantado no município de Viamão em 2013 e, atualmente, está com 33 visitadores ativos, atendendo quase 500 famílias da região das Augustas. Em Viamão, o PIM é desenvolvido pela Prefeitura, através das Políticas Públicas Integradas, pela articulação e integração das ações entre as Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Educação (SME) e de Cidadania e Assistência Social (SMCAS), e em parceria com a equipe do Primeira Infância Melhor (PIM) do governo estadual.