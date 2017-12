Viamão recebe pela quarta vez consecutiva Prêmio Salvador Celia

Na manhã da segunda-feira, dia 27, pelo quarto ano consecutivo, o município de Viamão ganhou o Prêmio Salvador Celia, na categoria Estratégia de Saúde da Família – ESF – na região metropolitana. O evento que está na sua sétima edição, ocorreu durante o Simpósio da Primeira Infância, no Teatro Barone, e tem como objetivo promover a integração das Políticas de Atenção Básica e reconhecer publicamente as práticas de Visitadores e Agentes Comunitários de Saúde dos territórios.

Com o tema “Visitação Domiciliar: a importância do olhar singular no desenvolvimento da criança”, o concurso avaliou a modalidade de poesias dos inscritos, onde as boas práticas do ESF e visitadores da Primeira Infância Melhor (PIM), voltadas para a primeira infância, foram reconhecidas, através do prêmio. Uma homenagem ao Dr. Salvador Celia, reconhecido psiquiatra infantil que dedicou parte de sua vida a estudar e promover ações de cuidado a bebês e crianças.

Confira abaixo a poesia que deu o prêmio a Viamão:

O meu dia a dia

Sou agente comunitária de saúde

E na nossa unidade de saúde

Mais um dia de trabalho se inicia.

Com muito amor, vontade e atitude

As visitas domiciliares que faço todo dia.

Da área eu conheço, latitude e longitude

Onde mora a Dona Ana até o seu Zé Maria.

Oriento a família, o morador de rua e a juventude

Verifico se a criança está com a vacina em dia,

Acompanho se a gestante fez a consulta pré-natal em sua plenitude.

O hipertenso e o diabético eu convido para ir no Grupo Hiperdia.

E para a pessoa com problema psiquiátrico, que precisa que a ajude,

Temos grupo de escuta, artesanato e conversa, que alivia.

O morador novo que cadastro e me passa a sua inquietude

Com a esposa que é acamada e não se alimenta como deveria.

Passo o caso para a enfermeira, que com sua sabedoria e serenidade

Marca uma visita domiciliar com o Médico da Família.

E, uma vez por semana, a equipe se reúne onde se discutem

Os problemas da unidade e das visitas, sempre com muita empatia.

Amo meu trabalho em toda sua amplitude

Acredito que Deus me deu a profissão que eu merecia!

Equipe ESF Augusta Meneghine – Viamão

Macrorregião Metropolitana