Semana da Consciência Negra inicia em Viamão

No último sábado, dia 11 de novembro, Viamão iniciou as atividades alusivas à XIX Semana da Consciência Negra. Neste ano, a programação é itinerante, pois tem por objetivo expandir a cultura por todo o município. O professor de História e responsável pelo Museu Municipal, Francisco Bittencourt, ministrou a palestra “Escravos em Viamão”. A presidente da Associação Quilombola Anastácia, Berenice, falou como surgiu o Quilombo Anastácia, onde hoje vivem cerca de 10 famílias. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou a unidade móvel para coleta de CP e encaminhamento para mamografia.

O secretário de Educação, Carlos Bennech, ressaltou a importância da difusão da cultura do povo negro na história de Viamão. A atividade foi encerrada com a confraternização de uma feijoada, cozida em panela de barro, conforme a cultura trazida pelos antepassados dos quilombolas.

Segunda-feira (13)

Na segunda-feira, dia 13, a atividade aconteceu no Centro. No Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), a enfermeira Joceli Pilar falou sobre o trabalho da Unidade de Saúde Itinerante, que atende aos assentados e aos quilombolas. A equipe é composta por 10 profissionais, entre médica, enfermeiras, odontóloga, técnica de enfermagem e agentes comunitárias de saúde, e atende às três comunidades quilombolas existentes no município e ao assentamento Filhos de Sepé.

Depois, os organizadores e representantes dos conselhos – Condim, CMI, CME, Covidica, CT, CMS e Compede – falaram aos presentes como acontecerão as atividades da Semana da Consciência Negra. À tarde, a delegada Jeiselaure de Souza falou sobre o trabalho que a Delegacia da Atendimento à Mulher (Deam) vem fazendo para diminuir os índices de violência contra a mulher no município. Jeiselaure e sua equipe tem visitado escolas para falar sobre o que é violência e como as pessoas podem se proteger, rompendo o vínculo e tratando os agressores. Os estudantes da EMEF Amador Nunes dos Santos realizaram apresentação de dança e encenaram uma peça teatral.

Programação

Dia 14, terça-feira

9h15 – Abertura Oficial, no Calçadão Tapir Rocha, Centro

Durante todo dia feira com produtos e culinária de origem africana, apresentações e oficinas

Dia 16, quinta-feira, auditório da Secretaria Municipal de Educação

9h – palestra “direitos, deveres e cotas”

14h – roda de conversa e apresentação de capoeira

Dia 17, sexta-feira, auditório do Centro de Formação Walter Graf

9h – Culto ecumênico e ritual inter-religioso

14h – Fórum da Matriz Africana

Dia 18, sábado, Quadra da Escola de Samba Vila Isabel

9h – oficina de música, poesia, dança e capoeira

14h – Banda Marcial da Comunidade

15h – Roda de conversa “Identidade do Negro”

Dia 20, segunda-feira, Câmara de Vereadores

16h – Sessão Solene na Câmara de Vereadores – Debates e discussões sobre a Semana da Consciência Negra