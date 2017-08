Semana da Pessoa com Deficiência iniciou segunda-feira

A XII Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Viamão/ Altas Habilidades, começou hoje (21 de agosto), levará o tema “A prevenção das deficiências através do acesso ao conhecimento” para ser debatido em quatro grandes regiões: Centro, Santa Isabel, Águas Claras e Itapuã. De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, hoje vivem em Viamão 6.100 pessoas com deficiência, isso representa 2,44 da população. São 413 pessoas com total deficiência auditiva; 708 pessoas com deficiência motora; 565 pessoas com total deficiência visual; e 4.409 pessoas com deficiência mental ou intelectual. A abertura teve apresentações das escolas 20 de setembro, Santa Isabel e Alberto Pasqualini e do grupo de dança da APAE, com o apoio da EMATER. Também estiveram presentes a secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, do secretário de Educação, Carlos Bennech, do secretário de Saúde, Luís Augusto Carvalho e do presidente do Conselho da Pessoa com deficiência, Odilon Souza.

Na rede municipal de ensino hoje estão matriculados 25 mil estudantes. Destes, 755 são diagnosticados com deficiência, representando 3,02% da rede. São 62 escolas que compõem a rede municipal – seis de educação infantil e 56 de ensino fundamental. Destas, 39 estão acessíveis, com rampas e sanitários adaptados. Outras 13 escolas estarão com acessibilidade total e/ou contempladas pelo programa do MEC “Escola Acessível 2013”, até o final do ano. Outras 10 estarão no cronograma para receberem acessibilidade com rampas e sanitários adaptados até o final de 2018.

De acordo com a coordenadora do Setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SME), Maria Helena Santos dos Santos, todos os 755 alunos com diagnóstico comprovado estão incluídos na sala de aula. “Temos 24 Salas de Recursos e 12 Laboratórios de Aprendizagem, com 36 profissionais para trabalhar e estimular as habilidades das crianças que possuem dificuldade para acompanhar as aulas. Hoje, a SME possui profissional especializada em libras e braile para dar suporte aos professores, bem como dispõe de material pedagógico adequado, livros em braile, mesas adaptadas e aplicativos voltados à educação especial. A família também recebe apoio para acompanhar os estudantes em casa”, explica Maria Helena.