Senac Viamão inscreve para o curso Teens I – Inglês para adolescentes

Em pesquisa realizada pela Wall Street English Brand Research, 88% dos brasileiros responderam que querem se tornar completamente fluentes de língua inglesa e 99% concordam que aprender inglês ajuda a melhorar as perspectivas de emprego. Para os jovens que têm esta percepção, o Senac Viamão oferece o curso Teens I – Inglês para Adolescentes. As aulas iniciam no dia 13 de março e acontecem nas segundas-feiras, das 13h30 às 16h30.

A qualificação aborda a Língua Inglesa em contextos contagiantes como esportes, viagens e atividades de lazer. Com carga horária de 54 horas, o curso busca facilitar o aprendizado de uma nova língua para jovens de 11 a 14 anos através de aulas dinâmicas e motivantes.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Viamão, localizado na Rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral, 154. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.

