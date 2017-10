Serviço de Convivência promove piquenique no Lago Tarumã

O Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS) está organizando um piquenique no Lago Tarumã no dia 26 de outubro (quinta-feira), das 15 às 17 horas, em virtude de outubro ser o mês do idoso. Durante o piquenique, os idosos poderão desfrutar de outras atrações, como aula de Zumba, apresentação de violão, entre outros. As atividades esportivas e culturais terão a participação das secretarias municipais de Esporte e da Saúde.