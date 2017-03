Sesc oferece cinema gratuito em Viamão

Nos meses de março e abril, o Sesc Viamão traz a Viamão o Cine Sesc, com filmes de diversos gêneros. As sessões são abertas ao público, basta chegar no Sesc nos horários dos filmes. A programação inicia na quarta-feira (08/03).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao ou no Facebook www.facebook.com/sescviamao.

Confira as datas e horários das sessões do mês de março:

Filme: Lulu nua e crua

Data: 08/03, às 15h (quarta) – 09/03, às 19h30 (quinta)

Sinopse: Após uma entrevista de emprego mal sucedida, Lulu (Karin Viard) decide não voltar para casa, deixando o marido e os filhos à sua espera. Ela não tem nada planejado e se dá alguns dias de liberdade, aproveitando plenamente o que vier em seu caminho. Neste caminho, ela acaba encontrando pessoas que também estão na beira do mundo e alguém que perdeu de vista há muito tempo: ela mesma.

Gênero: Comédia / Drama.

Duração: 99 min.

Formato: Legendado.

Classificação indicativa: 12 anos.

Filme: Ida

Data: 15/03, às 15h (quarta) – 16/03, às 19h30 (quinta)

Sinopse: Polônia, 1962, Anna é uma órfã criada por freiras. Sua mestre lhe conta que, antes de completar seus votos, ela deve encontrar sua família, então ela vai visitar Wanda, sua única parente viva, antes que esta venha a falecer. Wanda diz a Anna que ela é judia, então as duas mulheres iniciam uma viagem, não só para encontrar a sua trágica história de família, mas para saber quem elas realmente são e aonde pertencem.

Gênero: Drama.

Duração: 88 min.

Formato: Mudo.

Classificação indicativa: 14 anos.

Filme: Mommy

Data: 22/03, às 15h (quarta) – 23/03, às 19h30 (quinta)

Sinopse: Canadá, 2015. Diane Després (Anne Dorval) é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve (Antoine-Olivier Pilon), foi expulso do reformatório onde vive por ter incendiado a cafeteria local e, com isso, provocado queimaduras de terceiro grau em um garoto. Os dois voltam a morar juntos, mas Diane enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes o torna agressivo. Os dois apenas conseguem encontrar um certo equilíbrio quando a vizinha Kyla (Suzanne Clément) entra na vida de ambos.

Gênero: Drama.

Duração: 138 min.

Formato: Legendado.

Classificação indicativa: 16 anos.

Filme: Nós somos as melhores

Data: 29/03, às 15h (quarta) – 30/03, às 19h30 (quinta)

Sinopse: Bobo (Mira Barkhammar) e Klara (Mira Grosin) têm 12 anos e são amigas inseparáveis. Elas são fãs de punk e sentem-se deslocadas na escola e em suas famílias, já que todos dizem que o punk morreu. Um dia, como provocação a um grupo de garotos, elas resolvem montar uma banda. Não demora muito para que convidem para o grupo Hedvig (Liv LeMoyne), devido ao seu talento no violão. Entretanto, Hedvig é cristã e nada tem a ver com o estilo punk de ser, tendo que ser iniciada no movimento por Bobo e Klara. Gênero: Comédia / Drama / Musical.

Duração: 102 min.

Formato: Legendado.

Classificação indicativa: 12 anos.