Sesc Viamão oferece pacotes turísticos

O Sesc Viamão oferece uma série de pacotes turísticos para o mês de novembro. Entre os destinos que podem ser escolhidos estão o Natal Luz em Gramado, de 10 a 12/11; Porto Seguro (BA), de 22 a 28/11; Natal Sobre Trilhos em Bento Gonçalves, de 25 a 26/11; e Rafting em Três Coroas no estilo bate e volta, em 1º de dezembro. As atividades contam com o melhor do turismo de cada região. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao e na página www.facebook.com/sescviamao.