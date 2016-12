Pelo terceiro ano consecutivo realiza-se uma grande festa em Itapuã, durante a virada do ano. O evento começa às 23 horas do dia 31 de dezembro e vai contar com som mecânico, a tradicional queima de fogos e apresentação da banda Made in Brasil. O evento tem a organização da Prefeitura de Viamão, com o patrocínio da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN).