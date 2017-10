Sine no 4º Dia Nacional de Contratação das Pessoas com Deficiência

Semana passada abriu-se oportunidade para as pessoas que trabalham na busca de uma colocação no mercado de trabalho. Pela primeira vez, a agência FGTAS/SINE participa do Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados do INSS. Estavam presentes o vice-prefeito, Valdir Elias Russinho, assistentes sociais da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS), representantes da Apae, Hospital de Cardiologia Viamão e Padaria e Confeitaria Bianchi.

De acordo com a coordenadora da Agência FGTAS/Sine Viamão, Célia Boeira da Silva, o evento é promovido nacionalmente pelo Ministério do Trabalho e tem por objetivo aproximar empregadores e trabalhadores. “A Agência FGTAS/Sine realiza diariamente a capacitação de vagas e a intermediação de mão de obra para Pessoas com Deficiência, mas no Dia D, esse público é atendido com exclusividade”, explica Célia.

A contratação de pessoas com deficiência está prevista na Lei de Cotas (8.123/91), implantada em 1999, pelo Decreto 3.298. A legislação estabelece a reserva de vagas de emprego, em empresas com 100 ou mais funcionários, para pessoas com deficiência ou que sofram acidente de trabalho. As cotas variam de 2% a 5%, conforme o número de colaboradores da companhia.

Para a assistente social Maria Eloá Ferreira, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui para trazer dignidade a essas pessoas. “Ao incluí-las, não estamos apenas ofertando um salário, mas também a oportunidade de se reabilitar socialmente e psicologicamente. O exercício profissional traz consigo a interação com outras pessoas, o sentimento de cidadão produtivo, a possibilidade de fazer amigos, de encontrar um amor, de pertencer a um grupo social. Até o status adquirido junto à própria família muda para melhor, sem contar que a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui para humanizar mais a empresa e enriquecer o ambiente corporativo com visões e experiências diversas”, explica Eloá.

Hoje, a agência FGTAS/Sine Viamão possui 13 vagas abertas destinadas a pessoas com deficiência para trabalhar no Instituto de Cardiologia Hospital de Viamão, Empresa de Transporte Coletivo Viamão e Supermercado Lisboa. O vice-prefeito assegura que vai intermediar uma reunião entre as secretarias de Cidadania e Assistência Social e Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, CDL e Acivi para que se criem estratégias a fim de sensibilizar o empresariado a contratar pessoas com deficiência. “Viamão quer contribuir e ser exemplo de inclusão no mercado de trabalho”, assegura Russinho.

Saiba mais:

– O beneficiário reabilitado é a pessoa incapacitada parcial ou totalmente para o exercício de sua atividade laboral que tenha cumprido Programa de Reabilitação Profissional pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O reabilitado final recebe um certificado que lhe garante esta condição.

– O Benefício da Prestação Continuada (BPC) faz parte da Política de Assistência Social. É individual, não vitalício e intransferível. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso, com 65 anos, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, que comprove a insuficiência de meios para prover a própria manutenção.

– Se a pessoa com deficiência, beneficiária do BPC ingressar no mercado de trabalho, terá seu benefício suspenso, não cancelado. Ao se desligar da empresa, o benefício pode ser reativado.