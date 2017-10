Sociedade espírita beneficente Irmã Dulce recebe alimentos

Desde que surgiu, em Dom Pedrito no ano de 1992, a Sociedade Espírita Beneficente Irmã Dulce vem ajudando centenas de pessoas. Com o intuito de promover a saúde e caridade, a sociedade procura dar apoio aos que mais necessitam com atendimentos de assistência em saúde, atendimento espiritual, fisioterapia e apoio psicológico. Por mês, são em torno de 500 pessoas que visitam a casa em busca de ajuda e apoio, além de 130 pessoas que são “acamadas” e que recebem atendimento em casa.

Para que mais pessoas recebessem ajuda a Prefeitura de Viamão entregou 200 quilos de alimentos não perecíveis, que foram arrecadados durante o Baile de Aniversário dos 276 anos de Viamão, que aconteceu no dia 23 de setembro.

O médico Manoel Fernandes e a diretora da casa, Luci Paz, receberam os alimentos entregues pelo diretor-geral de Educação, Marco Aurélio Rocha, e pela diretora administrativa de Educação, Vanja Macedo. Foram entregues farinha de trigo, farinha de milho, feijão, açúcar, sal,arroz, óleo e massa.

Manoel conta que todos os dias recebem alimentos e que toda ajuda é sempre bem-vinda: “Nós não temos consciência do quanto essas pessoas precisam de ajuda, até que nos vemos em momentos de grande fragilidade, é muito triste quando não podemos ajudar todo mundo. Por isso é importante ajudar, Uma simples ajuda pode mudar a vida de alguém”.

Para aqueles que desejam ajudar a Sociedade Espírita Beneficente Irmã Dulce, basta levar doações na própria sede, que fica na rua Felisberto José Pacheco, 139, vila Cecília.

Saiba mais:

Durante o Baile dos 276 anos da cidade, realizado no Cantegril, dia 23 de setembro, foram arrecadados quatro toneladas de alimentos, que serão entregues a 20 entidades cadastradas. Cada uma recebe 200 quilos de alimentos não perecíveis.