Sucesso na 5ª edição da Rodada de Negócios CDL

(LEIA NO BLOG CR MERCADO)>>>

Na noite de 26 de outubro, a CDL Viamão realizou, no salão de eventos do Guarapari, Santa Isabel, a 5ª edição da Rodada de Negócios, em especial parceria com o Sebrae RS.

A Rodada de Negócios é um evento anual que promove networking, troca de informações e negociação com empresas estratégicas para o seu negócio, ajudando o empresário que busca ampliar seu leque de fornecedores de produtos e serviços.

Neste ano, o Sebrae disponibilizou uma dinâmica de mudanças de ciclos desenvolvida por software onde todos os participantes apresentam suas empresas entre si, com o objetivo de aproximar os empresários através de parcerias e trocas de serviços.

Na abertura, o presidente Milton Pires agradeceu a presença de todos, em especial à família Guarapari pela cedência do espaço e destacou a importância deste evento: “Nossa Rodada de Negócios, em parceria com o Sebrae RS, é o que melhor representa a missão da CDL Viamão, pois possibilita o conhecimento e o fechamento de negócios entre aqueles que constroem o desenvolvimento do comércio local, aproxima fornecedores, prestadores de serviço, profissionais liberais e lojistas de clientes potenciais, e isto é um dos nossos principais objetivos dentro da entidade”, disse Pires.

O evento contou com a participação de mais de 50 empresas de diversos segmentos, divulgando serviços, promovendo desenvolvimento no comércio e formando parcerias fortes. A CDL Viamão orgulha-se em realizar este evento tão esperado pelas empresas, propondo uma dinâmica eficaz e estratégica que sem dúvidas trará muitos resultados aos participantes.

Agradecemos a participação de todos! Confira a ação em www.cdviamao.com.br