Tarumã abre e fecha os principais campeonatos gaúchos de velocidade em 2017

O Autódromo de Tarumã vai reunir os apaixonados por velocidade durante todo ano de 2017. O traçado mais tradicional do país abre a temporada de Endurance e Copa Classic no dia 25 de março. A última etapa deste campeonato acontece em Viamão (RS), no dia 28 de outubro.

As disputas do Campeonato Gaúcho de Velocidade também devem agitar Tarumã, com abertura da temporada com a primeira etapa no dia 19 de março. O autódromo ainda recebe a categoria no dia 30 de julho e fecha o campeonato no dia 5 de novembro.

Sucesso em 2016, o Track Day, evento que abre as pistas do autódromo que para os apaixonados por velocidade possam pilotar, tem a primeira edição de 2017 marcada para o dia 1° de abril. As disputas eletrizantes em Tarumã também passam pela 9° etapa da Stock Car, que acontece no dia 1° de outubro. Para fechar o ano de maneira tradicional, as 12 Horas de Tarumã estão agendadas para o dia 17 de dezembro.

Calendário de 2017 em Tarumã

19/03: Campeonato Gaúcho de Velocidade – Marcas e Pilotos – Copa Fusca e Fórmula RS

25/03: Campeonato Gaúcho de Endurance – Copa Classic

01/04: Track Day Tarumã

30/07: Campeonato Gaúcho de Velocidade – Marcas e Pilotos – Copa Fusca e Fórmula RS

01/10: Stock Car

28/10: Campeonato Gaúcho de Endurance – Copa Classic

05/11: Campeonato Gaúcho de Velocidade – Marcas e Pilotos – Copa Fusca e Fórmula RS

17/12: 12 Horas de Tarumã

Foto: Galle Oldenburg