Veículos de ontem ainda fazem sucesso hoje

Domingo de manhã, dia 10, o passado fez parte do cenário da avenida Coronel Marcos de Andrade. Participaram desta edição cerca de 70 veículos fabricados no século passado. Uma verdadeira viagem ao tempo… Tempo em que os fuscas reinavam, os chevetes eram xodós, um willys era para poucos, os corcéis eram para amantes da velocidade, e os demais eram puro desejo. Carros antigos amados, que mesmo o tempo ou novos modelos não conseguem desfazer esse amor, que hoje são verdadeiras relíquias.

A exposição é realizada pelo Clube do Carro Antigo Viamão, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transportes e Manutenção de Frota. O evento é realizado mensalmente, no segundo domingo do mês, e o objetivo é valorizar e preservar a história dos carros antigos na cidade, bem como integrar proprietários e admiradores de veículos antigos. O próximo encontro será dia 8 de outubro, no mesmo local.