Verão Itapuã recebe programação musical no sábado, 28

Durante os meses de janeiro e fevereiro, em todos os finais de semana, a Prefeitura de Viamão, através das secretarias municipais de Cultura e de Esporte e Lazer promovem uma série de atividades esportivas e culturais na beira da Praia da Vila de Itapuã. No sábado, dia 28, das 17 as 21 horas, a edição 2017 do Verão Itapuã levará shows musicais com Ismael Leal, Igor de Oz, Pagode King e Grupo Show da Liga Independente das Escolas de Samba de Viamão (LIESVI). Também neste dia, a partir das 14 horas, o Serviço Social do Comércio (Sesc) disponibilizará brinquedos infláveis para levar mais diversão às crianças. No local, também terá um ponto de inscrição do Concurso Musa Verão Viamão, evento que ocorrerá no dia 26 de fevereiro. Além das atividades esportivas e culturais, durante o Verão Itapuã, a Prefeitura intensifica as atividades de fiscalização do comércio, e os serviços de varrição e limpeza.