Viamão, 276 anos de história…

No dia 14 de setembro, Viamão completa 276 anos. O município possui hoje 250 mil habitantes. Sua extensão territorial é de 1.497 quilômetros quadrados. A zona rural ocupa cerca de 70 da área, enquanto que 80% da população estão concentrados na zona urbana. Cidade vizinha à Capital do Estado, Viamão é um grande produtor de arroz, da bacia leiteira, hortigranjeiros e de orgânicos. Sua paisagem é repleta de árvores centenárias, belezas naturais e prédios históricos.

As origens de Viamão estão diretamente ligadas à disputa do território existente entre Laguna e a Colônia do Sacramento por portugueses e espanhóis. Esse território, caminho das vacarias e do contrabando de mulas entre Potosi e Sorocaba, era conhecido então como “Campos de Viamão”, futura província de São Pedro do Rio Grande do Sul.

Considera-se como marco do surgimento da cidade a autorização para a construção de uma capela destinada ao culto de Nossa Senhora da Conceição, concedida em 14 de setembro de 1741. Essa capela, porém, não é a atual Igreja Matriz, que foi construída em 1787.

Em 1763, quando os espanhóis invadiram Rio Grande, tomando o forte Jesus-Maria-José, a sede do Governo Geral da Província foi transferida para Viamão, onde permaneceu até 1773. A Vila se transformou no limite extremo do Império Luso-Brasileiro.

Participe da Programação:

– Dia 9/09 – Das 15 às 20 horas – Igreja na Rua – Calçadão Tapir Rocha, Centro

– Dia 10/09 – Das 8 às 12 horas – 1ª Rústica Aniversário de Viamão – Sítio Três Meninas, parada 90, rua Lagoa Branca, Águas Claras

––Dia 10/09 – Das 9 às 13 horas – 22º Encontro de Veículos Antigos de Viamão, Coronel Marcos de Andrade, em frente à Prefeitura, Centro

– Dia 10/09 – A partir das 15 horas – Show de Aniversário com Tonho Crocco e Jota Pê Rocha – Lago Tarumã

– Dia 14/09 – às 9 horas – Inauguração da UBS São Lucas –

– Dia 14/09 – às 10 horas – Lançamento da obra da 18ª BPM – Junto à UPA 24 horas – Cecília

– Dia 14/09 – às 13h30 – Desfile Cívico Santa Isabel – Avenida Liberdade, Santa Isabel

– Dia 14/09 – às 18 horas – Missa em homenagem à cidade – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – Centro

– Dia 16/09 – às 14 horas – Entrega do Circuito de Mobilidade – Rua São Paulo, ao lado do Campo do Gema, Monte Alegre

– Dia 16/09 – às 19 horas – Circuito de MMA Team Nogueira – Centro Municipal de Cultura e Esporte, Tarumã

– Dia 17/09 – a partir das 14 horas – Festa de Aniversário com rua do Lazer e show com Daniel Torres – avenida Coronel Marcos de Andrade, em frente à Prefeitura, Centro

– Dia 20/09 – às 9 horas – Desfile Farroupilha –Avenida Coronel Marcos de Andrade, Centro

– Dia 23/09 – Das 9 às 17 horas – Circuito Sul Brasileiro de Futsal – Centro Municipal de Cultura e Esporte, Tarumã

– Dia 23/09 – às 22 horas –Baile da Cidade com The Travellers e Madame X – Clube Cantegril

– Dia 24/09 – Das 9 às 17 horas – Circuito Sul Brasileiro de Futsal – Centro Municipal de Cultura e Esporte, Tarumã

– Dia 24/09 – às 9 horas – Desfile Farroupilha Águas Claras – Morro Grande

– Dia 24/09 – às 14 horas – Festival de Bandas – avenida Liberdade, Santa Isabel

– Dia 24/09 – às 15 horas – Show de Aniversário com Jairo Terra, Atávicos e Elton Saldanha – Pátio da Coopernorte, na Pimenta.