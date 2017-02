Viamão intensifica a manutenção nas vias rurais

Com o fim do período chuvoso do mês de janeiro, a Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, vem intensificando o trabalho de recuperação das estradas rurais do município para o escoamento da safra, principalmente do arroz, que é responsável por grande parte da receita agrícola do município. Na última semana, o tempo seco foi favorável ao reparo de estradas em diversas localidades, contemplando sete estradas principais: Passo D’Areia, Pimenta, Boa Vista, Capão da Porteira, Estância Grande, Costa do Oveiro e Lombas.

Na manhã de sexta-feira (10), o prefeito, André Pacheco, juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento (Seagri), Carlos Remi Pacheco, visitou as comunidades que estão recebendo os serviços de melhorias e manutenção das estradas rurais. Na visita o Prefeito pode avaliar os serviços realizados, além de conversar e acolher demandas da comunidade. O prefeito destaca que a sua gestão está comprometida em manter as estradas do interior em boas condições, para que os agricultores possam escoar a produção com mais eficácia.

Viamão possui uma extensão de estradas rurais muito grande, com cerca de 1,2 mil km entre estradas principais e secundárias. Mesmo assim, o secretário da Seagri, Carlos Remi Pacheco, garante que a manutenção das estradas será mantida. Ele informa que para a próxima semana está prevista a conclusão dos trabalhos de recuperação da Estrada das Lombas, além de reparos em becos e vias de acesso.