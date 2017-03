Windsurf, kitesurf e stand up na Praia de Fora: É o Ecovela Trip em Viamão

Prefeitura de Viamão foi parceira do evento, realizado na Praia de Fora, no Parque Estadual de Itapuã.

Em 2017, o Ecovela Trip comemorou 25 anos, e a Praia de Fora, no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, foi o cenário perfeito para a realização deste evento. Os atletas do Windsurf, Kitesurf e Stand Up Paddle puderam praticar seu esporte num ambiente completamente nativo – a Praia de Fora tem mais de 18 km e é um paraíso preservado a mais de 20 anos. Durante o evento comemorativo, que aconteceu no último sábado, 11 de março, houve regatas para quem quisesse competir e o dia livre para aqueles que foram apenas com o objetivo de desfrutar do local, através de práticas esportivas.

A diretoria do Parque Estadual Itapuã foi parceira do evento, abrindo as portas para a realização da competição e promovendo atividades de educação ambiental, com a realização de trilhas ecológicas e limpeza da Praia. Durante o evento, os participantes coletaram cerca de meia tonelada de resíduos trazidos pelas correntezas.

Um dos organizadores do evento, Sérgio Binato, da empresa Raia 1, explicou que o local é propicio aos esportes náuticos, devido às condições de vento e temperatura. Sérgio agradeceu a parceria das diferentes entidades para realização do evento. “Todos contribuíram para que tudo ocorresse da melhor maneira. Agradecemos principalmente à diretoria do Parque, que abriu as portas para a realização deste evento. Mais que uma competição, o evento foi uma aula de educação ambiental para todos os participantes”, comemora Sérgio.

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também apoiou a realização da Ecovela Trip. O secretário de Esporte e Lazer, Miro Braga, também esteve presente no evento. “A orla de Itapuã é um lugar único e propício à valorização da prática esportiva. Vamos buscar trazer mais eventos para esse local, pois o sucesso é garantido”, finalizou Miro. O evento reuniu cerca de 80 pessoas e contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiro Civil de Itapuã.

Veja a classificação:

Categoria Windsurf Feminino

1º Monica Loss

2º Maria Isabel Severo

3º Zoraia Wellausen

Categoria Windsurf Masculino

1º Emílio Strassburguer

2º Renato Pozolo

3º Fabio Kley

Categoria Kitesurf Masculino

1º Luiz Fernando Albernaz

2º Alexandre Mota

3º Didio Marques