13ª Feira Literária abordará Linguagem e Diversidade

A 13ª Feira Literária acontecerá de 22 a 25 de novembro junto à Praça Cônego Bernardo Machado, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, e tem como tema “Linguagem e Diversidade”. A Patrona da Feira é aprofessora da língua portuguesa, educadora e empresária, Sônia Göelzer. E o escritor homenageado, nesta edição, é Moacyr Scliar. Serão quatro dias de programação intensa, da manhã à noite. A abertura oficial será realizada no dia 22 de novembro, às 20h30, seguida do show com o cantor e compositor Renato Teixeira.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 22/11 (quarta-feira):

12 horas: Música com Leonardo Quadros

13h30min: Bate-papo com a escritora Monika Papescu

14 horas: Contação da história “O Mistério da Casa Verde”, baseado na obra de Moacyr Scliar (Espaço Moacyr Scliar)

15 horas: Show musical infantil “The Besouros” (com Jottagá Gomes e Veco Marques)

16 horas: Contação da história “O Mistério da Casa Verde”, baseado na obra de Moacyr Scliar (Espaço Moacyr Scliar)

16 horas: Sessão de autógrafos com a escritora Monika Papescu

16 horas: Aula aberta de dança com o Conjunto Folclórico Arte Nativa

17h30min: Música ao vivo com Igor Deoz

18h30min: Sessão de autógrafos com escritores locais (Espaço do Autor)

19h30min: Contação da história “O Mistério da Casa Verde”, baseado na obra de Moacyr Scliar (Espaço Moacyr Scliar)

20h15min: Espetáculo “A Bolha Luminosa” (Teatro Lumbra)

21 horas: Abertura oficial

21h20min: Show com o cantor e compositor Renato Teixeira

Dia 23/11 (quinta-feira):

8h30min: Bate-papo com a escritora Jane Tutikian

9 horas: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

9h30min: Espetáculo teatral “A Arca de Noé” (direção de Zé Adão Barbosa)

10h15min: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

10h30min: Sessão de autógrafos com a escritora Jane Tutikian

12 horas: Música ao vivo com André Felipe

13h30min: Bate-papo com o escritor André Neves

14 horas: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

15 horas: Espetáculo teatral “A Arca de Noé” (direção Zé Adão Barbosa)

15h45min: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

16 horas: Sessão de autógrafos com o escritor André Neves

16 horas: Aula aberta de dança com o Conjunto Folclórico Arte Nativa

17h30min: Música ao vivo com Bores Vibe

18 horas: Sessão de autógrafos com escritores locais (Espaço do Autor)

19h30min: Espetáculo teatral de rua “Os Trovadores do Natal”

20h10min: Sarau “Descascando Manoel de Barros” (com Simone Castiel e Cláudio Levitan) no Espaço Moacyr Scliar

21 horas: Espetáculo teatral “Ícaro”, com Luciano Mallmann

Dia 24/11 (sexta-feira):

8h30min: Bate-papo com o escritor Rodrigo Munari

9 horas: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

9h30min: Espetáculo teatral “As aventuras e desventuras de Pinóquio” (Cia de Atores Independentes)

10h15min: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

10h30min: Sessão de autógrafos com o escritor Rodrigo Munari

10h45min: Performance “Cortejo Circense”, com o grupo Circo Girassol

12 horas: Música ao vivo com Vitória Rocha

13 horas: Performance “Cortejo Circense”, com o grupo Circo Girassol

13h30min: Bate-papo com os escritores Fábio Monteiro e André Neves

14 horas: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

15 horas: Espetáculo teatral “As aventuras e desventuras de Pinóquio” (Cia de Atores Independentes)

15h45min: Contação de histórias com a professora Evanícia Boff (Espaço Moacyr Scliar)

16 horas: Sessão de autógrafos com os escritores Fábio Monteiro e André Neves

16 horas: Aula aberta de dança com o Conjunto Folclórico Arte Nativa

17h30min: Música ao vivo com Maico Lucca

18 horas: Sessão de autógrafos com escritores locais (Espaço do Autor)

20 horas: Bate-papo com o escritor Eduardo Bueno

21 horas: Espetáculo “O Guri de Uruguaiana”

Dia 25/11 (sábado):

Das 8h30min às 16h30min: Apresentações teatrais no Circo Minimal (Cia Gente Falante)

8h30min: Contação da história “O Mistério da Casa Verde” (Espaço Moacyr Scliar)

9 horas: Bate-papo com o escritor Maurício Negro, seguido do show “Brasil Quilombo”, de Glau Barros e grupo

10h30min: Sessão de autógrafos do livro de Maurício Negro

10h45min: Espetáculo Gigantes de Ar (Grupo Pia Fraus)

12 horas: Música com a cantora Danny Calixto e grupo

14 horas: Contação da história “O Mistério da Casa Verde” (Espaço Moacyr Scliar)

14h30min: Espetáculo “Gigantes de Ar” (Grupo Pia Fraus)

15 horas: Show com Ana Vitória

16h15min: Espetáculo “Gigantes de Ar” (Grupo Pia Fraus)

17h30min: Espetáculo “Vendedor de Palavras” (Teatro Mototóti)

18 horas: Sessão de autógrafos com escritores locais (Espaço do Autor)

19h30min: Música com Jota Pê

21 horas: Show da cantora Shana Müller