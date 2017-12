1ª Trincheira do Canto Xucro na Coopernorte

A Secretaria do Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer está convidando a população em geral para participar da 1ª Trincheira do Canto Xucro. O evento será realizado de 15 a 17 de dezembro, no Parque de Eventos da Pimenta (estrada da Pimenta, km 2,7, em Águas Claras), na sede da Coopernorte. O evento está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de Viamão.

Durante os três dias de festa, haverá feira de artesanato e alimentação, brinquedos infláveis, brincadeiras, laço vaca mecânica e shows com Adelar Saraiva (15/12), Nilton Ferreira (16/12) e César Oliveira e Rogério Mello (17/12).