5º FESTIVAL VIAMONENSE DE TEATRO ESTUDANTIL: SUCESSO TOTAL

O 5º Festival Viamonense de Teatro Estudantil (FEVITE) 2017 foi um sucesso. Durante seis dias, foram apresentados 20 espetáculos, reunindo cerca de 350 pessoas envolvidas no festival, como atores, diretores e técnicos, além da participação de alunos da rede municipal de ensino.

A programação incluiu espetáculos para o público adulto e infanto-juvenil, produzidas por companhias das cidades de Viamão, Porto Alegre, Harmonia, Dois Irmãos, Capão da Canoa, Farroupilha, Sapiranga, Gravataí, Pelotas, Boa Vista do Buricá e Montenegro.

A solenidade contou com a presença do secretário municipal de Cultura, Luciano Alves, secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardoso, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, Mauricio Caravetta, e logo após, teve a apresentação da peça: “Diálogos nas folhas em branco”.

A realização do FEVITE é da Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria de Cultura e a produção do evento é dos grupos ‘Experimental de Teatro’ e ‘Leva Eu’; com apoio cultural do IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e do Iacen – Instituo Estadual de Artes Cênicas e Governo do Estado. O Festival Viamonense de Teatro Estudantil também conta com o patrocínio da Artecolor Fotografia, Redemac Center, New Poin e Big Odonto.

Prêmio especial da organização: A organização do Festival concedeu uma homenagem especial, o Prêmio Especial da Organização, ao funcionário Adão Silmar, por reconhecimento e por estar sempre presente com seu esforço e dedicação. Aquele que possibilita ao artista o encontro com seu lugar: o palco.

Espetáculos: O Festival mobilizou, ao longo de seis dias, dois mil e duzentos alunos, 14 escolas municipais e 3 estaduais. O público também compareceu e lotou diariamente o salão paroquial Santa Isabel, o Instituto Federal e, para conhecer os vencedores, o salão da Escola Setembrina.

Além dos espetáculos teatrais, o evento contou com oficina de iluminação cênica e palestra alusiva à Semana da Consciência Negra.