Baile comemora centenário de Lions Internacional

No sábado, dia 21, tendo como local os salões do Clube dos Casados, realizou-se o jantar-baile em comemoração ao 100 anos do Lions Clube Internacional. O evento foi organizado em ação conjunta de Lions Clube Viamão e Lions Clube Viamão N. S. Aparecida, com a participação do Núcleo Viamão Velha Capital e os apoio e patrocínio de diversas empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços do município. O jantar-baile do Lions reuniu os companheiros leões de diversos clubes da capital do Estado e de outras cidades, além de autoridades, convidados e representações dos diversos segmentos da sociedade viamonense. Após o jantar houve breve solenidade oficial com o “parabéns a você”, os agradecimentos dos clubes organizadores e a palavra do Governador do Distrito LD3 de Lions, Paulo José Almeida. No seguimento da festividade apresentou-se o Grupo de Dança Arte Nativa e em seguida todos passaram a dançar ao som da banda EVEMA.