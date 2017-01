Cultura está na praça

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) inseriu na Praça Júlio de Castilhos, centro da cidade, um de seus projetos culturais. Ergueu uma casa, em estilo açoriano, que está abrigando uma exposição do museu itinerante contando a história da cidade através de imagens em banners. No local, também está presente o “Troca-Troca de Livros”, que tem como objetivo resgatar o hábito da leitura, incentivando que o cidadão leve seus livros para trocá-los por outros, após já terem sido lidos. No espaço também é possível fazer a inscrição para a segunda edição do Concurso Musa Verão Viamão. A inscrição é gratuita e podem participar jovens do sexo feminino, solteiras, sem filhos, de 15 a 24 anos de idade. A SMC manterá o espaço fixo na Praça durante os meses de janeiro e fevereiro, de segunda a sexta-feira, durante todo o dia.