Cultura inaugura banca Troca-troca de Livros na Praça

Dezenas de pessoas estiveram presentes na praça Júlio de Castilhos, na tarde desta sexta-feira (18/08), prestigiando a inauguração da banca Troca-troca de livros, projeto da Secretaria Municipal de Cultura. Segundo o secretário de Cultura, Luciano Alves, o Troca-troca agora terá um local permanente para as pessoas ampliarem seus conhecimentos. O projeto consiste em trocar livros, possibilitando o acesso à leitura de forma gratuita, aumentando com isso as possibilidades de leitura de cada pessoa.

“É um fomento às artes e à leitura. Hoje a praça está mais colorida e mais atraente, porque tem arte, porque tem cultura, porque tem literatura, porque tem vidas. A Secretaria Municipal de Cultura, com certeza, vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, angariando mais leitores assíduos”, expressa o diretor-geral de Cultura, Igor Ramos.

O secretário de Cultura disse estar muito feliz. “É muito bom ver que as pessoas se preocupam com a cultura no município. Hoje, temos 800 obras para compartilhar. A tecnologia está tomando conta de tudo e temos o compromisso de disseminar o gosto pela leitura, do contato com obras literárias, do aprender outras culturas, folheando as obras”, encerra Alves, agradecendo ao CAPS AD pela intervenção artística na pintura da banca.

Geloteca

Durante a comemoração, também foi lançada a Geloteca, um projeto da Sociedade Espírita Casa do Caminho que inaugurará uma biblioteca pública dentro de uma geladeira que estará instalada na parada 42, sentido POA-bairro, a partir do dia 25 de agosto. A Geloteca estará ao alcance dos usuários do transporte coletivo, que pode pegar um livro, ler e devolver, ou repassar para outras pessoas. Quem quiser contribuir com doações, também serão bem-vindas.

Escritoras

O lançamento do projeto também contou com a participação das escritoras Camila Bairros e Aida Bairros, que fizeram leitura de pequenos trechos de suas obras – Vertente e O Tempo. Rita Reis e Rodrigo Urbano realizaram uma contação de histórias e o Grupo Teatral Sem nome, Só teatro, fez a performance A Morte da Poesia, com atuação de Anderson Machado.

Exposição

Durante a inauguração, os alunos da EMEF Presidente Getúlio Vargas, que faz parte do projeto escolas inovadoras Aurora, levaram suas releituras de obras de arte para a praça. A escola está desenvolvendo um projeto inovador na arte, o qual desperta os dons artísticos dos seus estudantes, seja na pintura, no artesanato, na música, no teatro, no cinema, na fotografia, entre outros.

Sarau

Os usuários e oficineiros do CAPS AD também estiveram prestigiando e contribuindo com o evento. Além de participarem da experiência de pintar a Banca do Troca-troca, cantaram e realizaram oficina de construção de instrumentos musicais de percussão a partir de sucatas. A coordenadora do CAPS AD, Luciana Moro, ressaltou a importância do contato com a arte no tratamento dos usuários do serviço. “É através da arte que eles conseguem se expressar, aumentar a autoestima e serem reinseridos na sociedade.”