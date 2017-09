Desfile Farroupilha homenageia Paixão Côrtes

O Desfile Farroupilha levou centenas de pessoas para o centro de Viamão. O evento começou com a integração entre os grupos de dança dos Centros de Tradições Gaúcha (CTG) e o grupo Eu Sou Do Sul. Depois, a Comissão da Chama Crioula trouxe a Centelha da Chama Crioula, as lanças Farroupilha e as bandeiras. Na oportunidade, o secretário de Cultura, Luciano Alves, lembrou que o município fez parte da Revolução. “Temos marcos Farroupilha espalhados por Viamão. Temos o Museu Histórico, com registros dessa época e nos orgulhamos dessas façanhas”, exalta.

O prefeito, André Pacheco, destacou a importância da data para o cultivo das tradições. “Temos orgulho de sermos gaúchos! Temos orgulho da nossa história! E isso passa de geração para geração. Fazemos questão de reviver esta época, com acampamento e desfile. Este ano é muito importante para nós, pois estamos comemorando 276 anos de Viamão e 180 anos da Brigada Militar.”

O Desfile Farroupilha teve a participação de 338 cavalos, todos com verificação atualizada da carteira de vacinação do animal. Uma homenagem especial foi prestada a Paixão Côrtes, responsável por fundar o Movimento Tradicionalista Gaúcho, introduzindo como costume hábitos como tomar chimarrão e vestir bombacha, bem como o acampamento. O ator que estava vivendo Paixão Côrtes entregou um livro de memórias ao prefeito. A obra fará parte do acervo do Departamento de Memória e ficará exposta no Museu da Secretaria Municipal de Cultura.