Desfiles cívicos Itapuã e Águas Claras marcam o início da Semana da Pátria

Os desfiles cívicos de Itapuã e Águas Claras deram início à programação da Semana da Pátria e às comemorações aos 276 anos de Viamão. Nem mesmo o calor e o sol forte impediram as pessoas de prestigiarem as escolas e os alunos, que fizeram bonito nas apresentações.

No sábado, os moradores de Itapuã lotaram a avenida Nossa Senhora dos Navegantes para ver as 11 escolas que mostraram seus projetos, além de entidades, bombeiros, escoteiros e o Centro Tradicionalista Gaúcho. No desfile, o secretário de Educação, Carlos Bennech, falou que é um momento de valorização das escolas e de seus projetos: “Somente através da educação é que podemos fazer coisas maravilhosas e hoje as escolas estão mostrando isso. Todas estão de parabéns, tenho orgulho de cada escola, de cada professor e de cada aluno, assim vamos avançar cada vez mais”.

O prefeito, André Pacheco, enfatizou que somente através da educação é que se pode fazer a diferença em uma sociedade e que Viamão tem investido muito na educação: “Nós estamos investindo forte na educação dos nossos alunos e nas escolas. Neste mês já entregaremos mais obras de ampliação e reforma, além de uniformes novos para os alunos, merenda escolar de qualidade, material pedagógico e todos os professores passam por qualificações. Então, neste desfiles temos muito a comemorar, mas sempre pensando no futuro e nos avanços que queremos para a cidade”, finaliza Pacheco.

Já no domingo, o desfile ocorreu em Águas Claras e contou com a participação de 8 escolas e uma entidade tradicionalista. A Escola Municipal Cristiano Vieira foi a escolhida para abrir os desfiles com o tema: Inovando sem perder a tradição.

Uma roda de capoeira foi formada pelos alunos, marcou a passagem da escola Augusto Fraga. Abrilhantaram mais ainda o desfile, as bandas das escolas Cristiano Vieira, Nossa Senhora de Fátima, Rui Barbosa, Apolinário Alves dos Santos e Zeferino Lopes de Castro. O encerramento do desfile ficou por conta do grupo de atletas de futebol americano, o único grupo de Viamão.