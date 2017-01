“Dia Desmanchado” trouxe cultura para Viamão

Durante todo o sábado, 7, Viamão foi palco de uma intensa atividade cultural com a apresentação do espetáculo Dia Desmanchado, a oficina ‘O Corpo Criador’ e uma Troca Cultural com a comunidade, dentro do projeto ‘Dia Desmanchado nas Pequenas Cidades: Uma Ponte para as Diversidades Culturais no Interior do Rio Grande do Sul’. O projeto é desenvolvido pelo grupo Teatro Torto com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (Pró Cultura FAC) do Estado do Rio Grande do Sul. A passagem por Viamão recebeu o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, e dos Grupos Teatrais Leva Eu e Experimental de Teatro. As atividades aconteceram na Escola Estadual Setembrina e reuniu dezenas de participantes.

Oficina ‘O Corpo Criador’ - No turno da manhã, a atividade ofereceu a oficina O Corpo Criador, ministrada pela professora, atriz e diretora Tatiana Cardoso. Ela explica que o objetivo da oficina é preparar o corpo para ficar disponível para poder se relacionar com o espaço e com o outro, por meio dos exercícios cênicos.

Espetáculo ‘Dia Desmanchado - À noite, o público conferiu a apresentação do premiado espetáculo Dia Desmanchado, com direção de Tatiana Cardoso e atuação de Marcelo Bulgarelli. Em 2010, o espetáculo ganhou o Prêmio Açorianos de Teatro, nas categorias melhor ator e melhor trilha original. A peça foi inspirada no texto “O Ensaio”, do dramaturgo americano Benjamin Bradford e trata da história de um homem, exterminador de insetos, que cumpre seu cotidiano metodicamente até que recebe uma carta de uma mulher pedindo que se encontrem. Daí em diante ele passa o dia imaginando e ensaiando como será esse encontro, para que não perca o controle. A angústia da espera e a tentativa de controlar o que pode acontecer faz com que o tempo passe, misturando o ontem, o hoje e o amanhã.

Trocas Culturais com a comunidade viamonense - Após a apresentação do espetáculo, ocorreu uma troca cultural com artistas e entidades do município, que foram convidados a demonstrar as suas diferentes manifestações artísticas. Na ocasião, o artista de rua Marcos Binatti fez uma belíssima apresentação musical, onde utilizou o serrote para produzir o som; os bailarinos Bruno Pereira Reis e Marília Cristina, do grupo ‘Trama Arte Cia de Dança’, fizeram performances do folclore brasileiro; o grupo teatral ‘Novo Olhar’, do Espaço de Arte Viandantes, fez uma pequena esquete de teatro de objetos ‘O que os olhos não veem, o coração pressente’; os professores de capoeira Cristian Tiago (grupo Muzenza) e Sérgio Oliveira contaram um pouco sobre as suas experiências com essa expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música; o professor Anderson Machado declamou uma poesia autoral; e, por fim, os participantes fizeram uma ciranda cantada e dançada de improviso.