Encerrada as inscrições para o 5º Festival Viamonense de Teatro Estudantil

As inscrições para o 5º Festival Viamonense de Teatro Estudantil estão encerradas, agora é a hora de se preparar para os espetáculos. As peças ainda estão sendo escolhidas, mas o corpo de jurados já está definido, que deverão avaliar os aspectos técnicos e artísticos de cada espetáculo.

Os grupos participantes estarão concorrendo nas categorias adulto e infantil aos seguintes prêmios: Caracterização (Maquiagem); Sonoplastia; Figurino; Cenografia; Iluminação; Texto inédito; Ator coadjuvante; Atriz coadjuvante; Ator; Atriz; Direção; Melhor espetáculo júri popular; Melhor espetáculo júri técnico; Prêmio especial da organização e Prêmio especial do júri. Os premiados em cada categoria receberão troféus e os indicados receberão certificados virtuais em até 15 dias após o término do 5º Festival Viamonense de Teatro Estudantil (FEVITE).

O festival acontecerá entre os dias 20 e 25 de novembro, e é uma realização da Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Cultura e contará com espetáculos adultos e infantis e vai receber grupos teatrais de diversas localidades do Estado.

Confira quem são os jurados:

Daiane Oliveira: Atriz e publicitária. Graduada em Publicidade e Propaganda pela UNISINOS, e em Teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Entre seus trabalhos como atriz, destacam-se Salomé – o amor e sua sombra, direção de Áurea Baptista (2008), Dois Perdidos numa Noite Suja, direção de Leandro Ribeiro (2008), Quartett – ligações muito perigosas, direção de Douglas Carvalho (2008), A Canção de Assis (2007 e 2011) e O Avarento (2009- 2010), direção de Gilberto Fonseca; Projeto Vida Urgente no Palco ,da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. O Maravilhoso Mágico de OZ (2017), direção de Larissa Sanguiné e Carlota Albuquerque e Nasbecolândia (2017), direção de Clarissa Gomes.

William Molina: Professor de Teatro e ator. Licenciado em Teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2011). Tem experiência na área de Artes Cênicas, com ênfase em Teatro, já tendo atuado em diversos espetáculos teatrais em Porto Alegre, fazendo parte de algumas companhias e apresentando para inúmeras platéias no estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Pedagogia da Arte pelo Grupo de Estudos em Teatro, Educação e Performance do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS (2013). Mestre em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da mesma universidade (2016).

Stella Bento: Licenciada em Letras pela UFSM e bacharel em Artes Cênicas pela UFRGS. Técnica em assuntos culturais da Secretaria de Estado da Cultura, ela administrou o Teatro Carlos Carvalho de 1995 a 1998. Em 2007, publicou a monografia Carnaval, Encenação e Teatro Gaúcho, premiada no 1º Concurso de Monografias Gerd Bornhein, promovido pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre.

Mauro Soares: Há 25 anos é funcionário público e trabalha no Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), coordena e divulga festivais de teatro no Interior todos os anos. Completou 50 anos de carreira, além de ser vencedor de diversos Prêmios Açorianos tem sua carreira registrada no livro A luz do protagonista, redigido pelo jornalista Roger Lerina – sexto volume da coleção Gaúchos em Cena.