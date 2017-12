Escola Novo Lar visita pontos históricos de Viamão

Em conjunto com o Museu Municipal, a Escola Novo Lar desenvolveu uma atividade relacionada ao Projeto Cultura na Escola, realizando visitas a pontos históricos de Viamão, como a Igreja, as fontes, Trincheira Farroupilha e o Casarão da Escola Canadá. O objetivo da iniciativa é acrescentar mais informações ao projeto que é desenvolvido na escola, com o apoio dos professores que estimularam os alunos na descoberta das duas raízes histórias, durante o passeio.