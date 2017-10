A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) divulgou os espetáculos selecionados para o 5º Festival Viamonense de Teatro Estudantil, que vai acontecer nos dias 20 a 25 de novembro e inclui apresentações abertas ao público. O festival, que tem caráter competitivo, terá apresentações de 15 espetáculos adulto e 5 espetáculos infantil, além dos selecionados em caráter de suplência.

As apresentações dos grupos selecionados serão realizadas entre os dias 20 a 25 de novembro. Nos dias 20 a 23, as apresentações ocorrem no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, e nos dias 24 e 25, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Viamão. As apresentações ocorrem nos três turnos, manhã, tarde e noite para o público escolar e, à noite para a população em geral.

Os grupos participantes estarão concorrendo nas categorias adulto e infantil aos seguintes prêmios: Caracterização (maquiagem); Sonoplastia; Figurino; Cenografia; Iluminação; Texto inédito; Ator coadjuvante; Atriz coadjuvante; Ator; Atriz; Direção; Melhor espetáculo júri popular; Melhor espetáculo júri técnico; Prêmio especial da organização e Prêmio especial do júri.

A realização é da Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria de Cultura e a produção do evento é dos grupos ‘Experimental de Teatro’ e ‘Leva Eu’; com apoio cultural do IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e do Iacen – Instituo Estadual de Artes Cênicas e Governo do Estado. O Festival Viamonense de Teatro Estudantil também conta com o patrocínio da Artecolor Fotografia, Redemac Center e New Point.

GRUPOS SELECIONADOS:

INFANTIL:

1) Espetáculo: “A princesinha fedorenta” – Categoria: Infantil

Grupo/Escola: Grupo de Dança Teatro Movimento Cênico

Cidade: Porto Alegre/RS – Direção: Silvia Maciel e Silvana Maciel

2) Espetáculo: “Seu Nariz? Meu Nariz” – Categoria: Infantil

Grupo/Escola: Esquadrão Teatral / CMJU – Centro Social Marista da Juventude.

Cidade: Porto Alegre/RS – Direção: Thaís Brum

3) Espetáculo: “As novas aventuras de branca de Neve” – Categoria: Infantil

Grupo/Escola: Arteiros em Cena

Cidade: Capão da Canoa/RS – Direção: Derci Nascimento

4) Espetáculo: “Eita, salvando o Dollar” (teatro de bonecos) – Categoria: Infantil

Grupo/Escola: Dom Diogo de Souza

Cidade: Viamão/RS – Direção: Márcia A. Roldão e Paula Fabiana Pinheiro

ADULTO:

5) Espetáculo: “Alice no país das Maravilhas” – Categoria: Infantil

Grupo/Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina.

Cidade: Viamão/RS – Direção: Coletiva

6) Espetáculo: “Diálogos nas folhas em branco” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Cômica Cultural

Cidade: Porto Alegre/RS – Direção: Fernanda Moreno

7) Espetáculo: “Bloco C” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Mundo Mágico/ Curto Arte

Cidade: Dois Irmãos/RS – Direção: Thaís Backes

8) Espetáculo: “Relação” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Grupo Três-G – Espaço da Arte

Cidade: Farroupilha/RS – Direção: Fernando Tepasse

9) Espetáculo: “2017: O Futuro está logo ali?” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Rococó Produções Artísticas e Culturais

Cidade: Gravataí/RS – Direção: Henrique Gonçalves

10) Espetáculo: “Para onde voam as gaivotas” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Grupo Teatral Senna

Cidade: Sapiranga/RS – Direção: Jardel Rocha

11) Espetáculo: “A Mensagem” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Grupo Sem Querer – Espaço da Arte – Colégio Marista Graças

Cidade: Viamão/RS – Direção: Fernando Tepasse e Maria Paula Correa

12) Espetáculo: “Alice no Subterrâneo” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Cia Tesperiana

Cidade: Pindamonhambaga/SP – Direção: Renan Teixeira

13) Espetáculo: “Lembranças de papel” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Teatro Colégio Gonzaga

Cidade: Pelotas/RS – Direção: Andressa Bitencourt

14) Espetáculo: “Mistérios da Meia Noite” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Grupo de Teatro Atuarte

Cidade: Boa Vista do Buricá/RS – Direção: Simone Roppa Costa

15) Espetáculo: “O Quarto 320” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Contraregra

Cidade: Harmonia/RS – Direção: Julio Schuster

16) Espetáculo: “Um Pistoleiro cabra da peste” (teatro de rua) – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Renascença Cia de Teatro – Núcleo Experimental de Formação de Jovens Atores (Escola Pró Morar)

Cidade: Montenegro/RS – Direção: Everton Santos

17) Espetáculo: “Alice Através do Preconceito” (teatro de rua) – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Cia Teatral Fulanos de Tal

Cidade: Gravataí/RS – Direção: Rodrigo Westeuser

18) Espetáculo: “Inquisição Espanhola- A Bruxa de Toledo.” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina.

Cidade: Viamão/RS – Direção: Michele Rocha e Erica Prado.

19) Espetáculo CONVIDADO: “Os Miseráveis” –

Categoria: Adulto – Grupo/Escola: Efêmeros Teatro de Grupo Escola de Arte – Cidade: Porto Alegre/RS – Direção: Juliano Rabello

20) Espetáculo CONVIDADO: Ella, Alma e Tempo –

Categoria: Adulto – Grupo/Escola: Espaço de Arte Viandantes Cidade: Viamão – Direção: Niltamara Gomes

SUPLENTES:

Espetáculo: “Estamos Juntos Nessa: O Musical.” – Categoria: Adulto

Grupo/Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental 16 de Dezembro.

Cidade: Osório/RS – Direção: Henrique Leal

Espetáculo: “Qual é o problema?” – Categoria: Juvenil

Grupo/Escola: Grupo Eles & Elas – Espaço da Arte

Cidade: Farroupilha/RS – Direção: Fernando Tepasse