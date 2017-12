Exposição Aã encerra nesse sábado

Quem ainda não conferiu a exposição Aã, terá o dia 16 de dezembro, sábado, para visitar e conferir a mostra da Fundação Vera Chaves Barcellos, exposta no Viamão, na Avenida Senador Salgado Filho, nº 8450, Sala dos Pomares.

Para aquelas pessoas que residem na capital, no dia do encerramento será oferecido transporte gratuito, Porto Alegre – Viamão – Porto Alegre, com saída às 14 horas, em frente ao Theatro São Pedro. As inscrições podem ser feitas através do e-mail info@fvcb.com, ou pelos telefones (51) 3228-1445 e (51) 98102-1059.

Em cartaz desde setembro deste, Aã é uma mostra coletiva, curada pelo duo Ío, formado pelos artistas Laura Cattani e Munir Klamt. Aã, expressão que dá titulo à mostra, refere-se ao equilíbrio de duas partes de uma fórmula. Aã apresenta obras do acervo da FVCB em interação com elementos distintos, como peças trazidas de coleções particulares e museus, agentes do ecossistema que cerca a Fundação (cupins, pássaros), e ainda trabalhos desenvolvidos especialmente para a mostra.