Na quarta-feira, dia 13, às 16 horas, iniciaram-se os festejos Farroupilha na cidade. Cerca de 50 cavalarianos integrantes de Piquetes e CTGs, Guardiões da Chama e UTV fazem o percurso aos monumentos farrapos, saindo da Cruz das Almas (parada 54), passando pela Igreja Matriz de Viamão e Trincheira Farroupilha. Depois, os cavalarianos seguiram até o Parque de Eventos do Sindicato Rural, onde está instalado o Acampamento Farroupilha. Lá, ocorreu a fusão da Chama Crioula Oficial do Estado com a Chama Itinerante de Viamão Beno Brum e a Abertura Oficial do Acampamento Farroupilha de Viamão.

A programação no Acampamento será intensa até o dia 20 de Setembro, quando ocorrerá o Desfile Farroupilha no Centro pela manhã. Durante a semana haverá Ronda da Chama Crioula, Projeto Cultural, apresentações de invernadas artísticas, declamações de poesia, tertúlia livre, encontro de trovadores, noite do causo, entre outras atrações. O que não faltará também é o chimarrão e o churrasco, elementos tradicionais na cultura gaúcha.

Mas, os Festejos Farroupilha, mesmo com o encerramento do Acampamento, seguem até o dia 24 de setembro, quando acontece o Desfile Farroupilha na região de Águas Claras, às 9 horas, culminando com o show de Jairo Terra, Os Atávicos e Elton Saldanha, a partir das 15 horas, no pátio da Coopernorte, na Pimenta. A entrada para assistir aos shows na Coopernorte é 1kg de alimento não perecível.

Confira a programação completa em www.rs.gov.br