Tudo que é bom a gente pede bis, não é mesmo? Pois bem, em 2015 foi lançado o livro “Genealogia das Famílias Viamonenses”, pesquisado e escrito pelo médico aposentado Jaime de Abreu Rocha e pela professora de história Eliani Guimarães Vieira. Um sucesso total no município, com todos os exemplares esgotados. Agora, os mesmos autores estão lançando a obra “Genealogia das Famílias Viamonenses II”, sobre a árvore genealógica da família Abreu e Fraga.

Na primeira edição, eles pesquisaram e escreveram uma obra completa sobre as famílias viamonenses Cardoso da Silva e Vieira de Aguiar. Os autores contam que além das famílias Abreu e Fraga, também constam nesta segunda edição a árvore genealógica de ex-prefeitos, ex-intendentes e outras famílias tradicionais viamonenses. Rocha e Eliani doaram a autografaram nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, um exemplar da obra à Biblioteca Municipal Erico Veríssimo, que está localizada junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação (SME) – Calçadão Tapir Rocha, 49, Centro.

A obra possui a tiragem de 700 exemplares e a pesquisa começou em 2010. O secretário de Educação, Carlos Bennech, fez questão de parabenizar os autores. “É muito interessante a busca por nossos antepassados, com a construção de nossa árvore genealógica”, expressa. E lança um desafio para a professora de história, que leciona na EMEF São Jorge, uma das nove escolas inovadoras Aurora, para pesquisar com os alunos a história do bairro São Jorge.