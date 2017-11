Homenagens no encerramento da Semana da Consciência Negra de Viamão

A XIX Semana da Consciência Negra, que iniciou no dia 11 de novembro, foi encerrada na tarde de segunda-feira, dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra. Data estabelecida por lei, no dia 9 de janeiro de 2003, em homenagem ao líder do Quilombo dos Palmares, que morreu no dia 20 de novembro de 1695, lutando pela cultura negra e pela liberdade de seu povo.

Para fechar o evento com chave de ouro e celebrar o dia da consciência negra, o encerramento que aconteceu na Câmara de Vereadores, contou com a participação da comissão da Semana da Consciência Negra, autoridades, representantes de movimentos da cultura, comunidade e homenageados. Estes que foram selecionadas por serem personalidades negras importantes para o município de Viamão, e representar toda a comunidade negra. A Secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, afirmou no seu discurso que todos que participaram da semana de conscientização representaram muito bem o povo negro, e que a luta pela igualdade deve ser constante, mas que isso depende da união da sociedade, onde cada um deve fazer a sua parte.

Entre o público que se fez presente para prestigiar o encerramento dessa semana recheada de atividades, estava a estudante Jessica Cardoso, de 18 anos, que é moradora de Porto Alegre e ficou sabendo do evento pela internet e através de sua avó, que foi uma das homenageadas do encerramento. A jovem acredita que as ações realizadas durante os últimas dias, no município de Viamão, são muito importantes pois dão oportunidade de discutir os direitos, e o preconceito que o negro ainda sofre, além de relembrar os movimentos que lutam por isso constantemente.