II Encontro de Formação Continuada da FVCB e I início do Cinema nas Escolas

No último sábado, 16 de setembro, aconteceu o segundo encontro do curso de Formação Continuada da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB), na sala de cinema do Sesc. Na oportunidade, a artista plástica Margarita Kremer distribuiu o material educativo sobre a mostra Aã, com conteúdo produzido pela e Yuri Flores Machado. O Material traz reproduções de algumas obras da exposição e propostas de atividades.

No mesmo local, também foi realizada a primeira aula do projeto Cinema nas Escolas, uma parceria entre o Sesc e a Prefeitura. A capacitação foi ministrada pelos profissionais do Sesc, com o objetivo de auxiliar na produção e difusão cinematográfica local e a produção audiovisual decorrentes de atividades pedagógicas, fomentando a realização nas escolas do município. A ideia é colocar a escola e os alunos como produtores e protagonistas de suas próprias histórias.

A capacitação da FVCB iniciou dia 2 de setembro e tem duração de seis encontros, um por mês. A próxima atividade presencial, cujo tema é “Contexto da História da Arte Contemporânea” ocorrerá dia 7 de outubro, das 9 às 12 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Calçadão Tapir Rocha, 49, Centro).