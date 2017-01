Inscrições para o Concurso Musa Verão Viamão

As inscrições para a segunda edição do Concurso Musa Verão Viamão iniciam na próxima segunda-feira, dia 16, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Centro Municipal de Cultura e Lazer, avenida Açores, bairro Tarumã, das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas. O concurso ocorrerá no dia 26 de fevereiro, na orla da praia da Vila de Itapuã, numa realização da Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A inscrição é gratuita e podem participar jovens do sexo feminino, solteiras, sem filhos, de 15 a 24 anos de idade, completados até o dia do desfile, que residam em Viamão ou que tenham parentesco em primeiro grau na cidade. Mais informações pelo telefone (51) 3435.3374.