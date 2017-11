Linguagem e Diversidade é tema da 13ª Feira Literária de Viamão

Evento inicia na próxima quarta-feira, dia 22, com uma vasta programação artística e literária.

A diversidade do povo traz diferentes estéticas, conceitos e linguagens. O multiculturalismo pode ser retratado, estudado e contemplado através de vastas oportunidades sensoriais que está de forma intrínseca em seu povo. A cultura é ampla e transversal. Nela, habita milhões de possibilidades poéticas, sonoras e com infinito sentimento de buscar paisagens e horizontes por esta imensidão e nela viver em profunda contemplação e harmonia com a natureza e com as diferentes referências culturais.

Esta edição da Feira Literária homenageia o médico, escritor e colunista Moacyr Scliar, pela passagem dos seus 80 anos. Scliar publicou mais de 70 livros, entre romances, contos, ensaios e crônicas, que foram traduzidos para mais de 40 idiomas. Foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras, em 2003. Seu falecimento aconteceu em 2011, aos 73 anos.

A patronesse é a professora da língua portuguesa, educadora e empresária, Sônia Göelzer, que desde 1992 realiza um trabalho pedagógico na fazenda de sua família – a Quinta da Estância. A ideia da vivência rural pedagógica surgiu quando Sônia lecionava português no Instituto de Educação, em Porto Alegre. Acostumada a desenvolver suas aulas ao ar livre, no Parque da Redenção, a professora observou que os momentos extraclasses marcavam a vida dos alunos e percebeu ali uma oportunidade de negócio. Mesmo depois de aposentada, há 20 anos, continua desenvolvendo o trabalho pedagógico na Quinta da Estância Grande.

Feira Literária acontecerá de 22 a 25 de novembro junto à Praça Cônego Bernardo Machado, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Serão quatro dias de programação intensa, da manhã à noite. A abertura oficial será realizada no dia 22 de novembro, às 21 horas, seguida do show com o cantor e compositor Renato Teixeira.