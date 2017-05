Mostra de Dança Viamonense encantou o público pela diversidade cultural

A Mostra de Dança Viamonense chegou à sua segunda edição em 2017. Durante os dias 28 e 29 de abril, o Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel foi palco de apresentações dos mais variados estilos de dança. O evento – uma realização da Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Cultura – contou com apresentações de 64 trabalhos coreográficos e a presença de 440 bailarinos de 25 grupos, das cidades de Viamão, Porto Alegre, Alvorada e Esteio. Nos dois dias do evento, o público de mais de duas mil pessoas assistiram aos espetáculos de forma gratuita, abrilhantando ainda mais o evento.

A Mostra, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, não teve caráter competitivo. Os artistas mostraram uma infinidade de coreografias de diferentes gêneros – dança de salão, ballet, dança do ventre, samba, dança urbana, dança folclórica, entre outros estilos. Conforme o secretário de Cultura, Luciano Alves, essa iniciativa ajuda a divulgar o trabalho das escolas, academias e instituições de Viamão e região metropolitana. “Além disso, o objetivo é promover a troca de experiências entre os bailarinos e estimular o desenvolvimento cultural na cidade”. A responsável pela produção do evento, Juliana Johann, ressaltou que tudo foi organizado com muito amor e cuidado para proporcionar um grande espetáculo de dança, oportunizando uma infraestrutura de palco, som, luz e acolhimento à altura dos bailarinos.

Pelo segundo ano, a Escola Balady Centro de Danças esteve representada na Mostra, com a participação de 20 bailarinas, que apresentaram coreografias de Dança do Ventre, Ballet Infantil e Jazz. Charis Mahayla, que é professora de dança árabe e proprietária da Escola, parabenizou a organização do evento: “A preocupação com os bailarinos foi visível, atendendo a todos os detalhes nos aspectos de palco, iluminação, sonorização e camarim. A Mostra é muito importante para a comunidade dançante de Viamão e espero que este evento continue aquecendo a cultura de Viamão e se perpetue por muitos anos ainda”, destacou.

Além da mostra participativa, no sábado (29), nos turnos da manhã e tarde, na Praça Júlio de Castilhos, no Centro, ocorreu uma aula de dança aberta, com o professor Diogo Paixão e uma Intervenção Artística com o Grupo Toque de Comadre e com o Grupo de Brincantes do Paralelo 30º.

A realização da 2ª edição da Mostra de Dança Viamonense contou com o apoio da Guarda Municipal e das Secretarias Municipais de Educação e Obras e Serviços Públicos. O evento teve a produção dos grupos ‘Experimental de Teatro’ e ‘Leva Eu’; e o apoio cultural da Artecolor, Atelier das Letras, Paróquia Santa Isabel e Iacen – Instituo Estadual de Artes Cênicas, além do patrocínio das empresas New Point e Funerária São Miguel.