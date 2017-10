Prefeitura integra a IV Feira Ambiental do Parque Estadual de Itapuã

Dez escolas municipais e quatro estaduais participaram da IV Feira Ambiental, do Parque Estadual de Itapuã, realizada durante esta quarta-feira, dia 27, na Praia das Pombas. O evento foi promovido pelo Governo do Estado, com o apoio da Prefeitura, que disponibilizou o projeto Recreando, com cama elástica e piscina de bolinhas, exposição fotográfica do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, educação ambiental e apresentação do Zoneamento Ambiental e Econômico ( Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e diversos trabalhos escolares com técnicas de reciclagem.

As bandas marciais das escolas Frei Pacífico e Genésio Pires realizaram apresentação em conjunto. Durante o dia, foram oportunizadas oficinas de origami, fuxico, pandorga, material reciclado, minhocário, stand up e pontes de travessia de fauna. A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou o Troca-Troca de Livros. Também participaram o Comando Ambiental da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Civis de Itapuã (exposição de embarcações para fotos), Corsan, Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pacheco, APA do Banhado Grande,

De acordo com a gestora do Parque, Dayse Rocha, o objetivo é integrar as escolas e proporcionar uma troca de conhecimentos. “Além de proporcionar o contato delas com o parque e suas riquezas naturais”. Para a estudante Denise, do 4º ano, da EMEF Quatorze de Setembro, o que mais gostou foi da apresentação das bandas. “Estão muito legais as atividades, mas o que mais me chamou a atenção foi a apresentação das bandas, pois gosto de música.”

O diretor-Geral da Secretaria Municipal de Educação (SME), Marco Aurélio Rocha, falou do apoio a atividades pedagógicas de educação ambiental desde a educação infantil, até os anos finais do ensino fundamental. “Assim, para promovermos o senso crítico, são necessárias as práticas integrativas para os estudantes terem vários saberes”, finaliza.