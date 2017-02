Programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

As atividades acontecem nos dias 7 e 8 de março.

No próximo dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para celebrar a data, a Prefeitura de Viamão, em parceria com diversas entidades, prepara uma série de atividades que pretende marcar a data no município. As ações terão inicio na terça-feira (07), às 14h, no auditório da Secretaria de Educação (Calçadão Tapir Rocha, s/nº, Centro), com uma palestra sobre saúde e violência contra as mulheres.

Já na quarta-feira, dia 08, Dia Internacional da Mulher, os eventos iniciam bem cedo: às 6h da manhã, ocorre uma ação nas paradas de ônibus com a entrega de cartões com mensagem alusiva à data. Também neste dia, a partir das 9h, no Calçadão Tapir Rocha, ocorrem uma série de eventos comemorativos, tais como, palestras, aulas de ginástica, apresentações artísticas com espetáculos de teatro, dança, música e poesia, entre outras atividades.

Paralelo à programação cultural, o evento contará com diferentes estandes que oferecerão orientação jurídica, espaço de embelezamento, informações sobre o Cadastro Único para programas sociais, espaço lúdico para as crianças e sorteio de brindes. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

O evento é uma promoção da Prefeitura de Viamão, em parceria com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Viamão; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac; Serviço Social do Comércio (Sesc Viamão); Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Viamão (COMDIM); Rede de Mulheres; Grupo de Apoio e Prevenção ao Câncer de Mama de Viamão (Viamama) e Ordem dos Advogados do Brasil - OAB subseção Viamão.

Confira a programação completa:

07 DE MARÇO

- 14h - Palestra sobre saúde e violência contra as mulheres, com profissionais da Prefeitura, Secretaria Estadual da Saúde e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Viamão - Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Calçadão Tapir Rocha, s/nº, Centro).

08 DE MARÇO

- 06h - Entrega de cartões, nas paradas de ônibus;

- 09h - Aula de ginástica laboral - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 10h - Apresentação do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos dos CRAS - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 13h30 - Fala das autoridades - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 14h - Declamação de poesia com Lair Nascimento do CTG Armada Grande - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 14h10 - Apresentação de viola e voz com Vini Fontoura e Tom Silveira - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 14h50 - Palestra ‘A mulher Guarany na história de Viamão’ - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 15h10 - Apresentação teatral ‘O garçom’, com integrantes do Clube de Mães Medianeira - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 16h10 - Apresentação Invernada Gaúcha - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 16h30 - Apresentação de dança com a Cia Trama Arte - Calçadão Tapir Rocha, Centro;

- 17h30 - Encerramento.